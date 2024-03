2024-03-23 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی کارەبای سلێمانی رایگەیاند، ئەم ئێوارەیە ناتوانن کارەبا بکوژێننەوە، چونکە سیستمەکە بە شێوەیەکە قبوڵی کوژاندنەوەی سەرتاسەریی کارەبا ناکات.…

