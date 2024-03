2024-03-23 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی کۆمەڵی دادگەری رایدەگەیەنێت، بەم رەمەزانە دەستیان بەسەر مووچەی مووچەخۆراندا گرتووە و دابەشیناکەن. محەمەد حەکیم، وتەبێژی کۆمەڵی دادگەریی…

