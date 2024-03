2024-03-23 19:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ تانكەرێكی گواستنەوەی سووتەمەنی لەسەر ڕێگای سەرەكی دەربەندیخان – سلێمانی لەبەردەم گوندی بیركێ…

