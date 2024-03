2024-03-23 21:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەبەست لە تەواوکەرە خۆراکییەکان ئەو دەرمانانەن لە شێوەی حەب یان دەرزی یان شروب بەکاردەهێنن بۆ پڕکردنەوەی کەموکورتییەکانی جەستە…

The post پێویستە لە چ کاتێکدا تەواوکەرە خۆراکییەکان بەکاربهێنرێن؟ appeared first on Esta Media Network.