2024-03-24 10:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی زریانێکی توندەوە کە باشووری رۆژهەڵاتی بەڕازیل و بەتایبەت ناوچەی شاخاویی ویلایەتی ریۆدیجانیرۆی گرتووەتەوە، 11 کەس گیانیان لەدەستدا.…

