2024-03-24 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی دابەشنەکردنی مووچەکانیان، بەشێک لە فەرمانگەکانی سلێمانی بایکۆتی کاریان راگەیاند. ئەمڕۆ یەکشەممە 24ی ئازاری 2024، فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتییەکانی هاتوچۆی…

