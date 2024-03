2024-03-24 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەستیاریی وەرزی یەکێکە لەو کێشە وەرزیانەی ملیۆنان هاوڵاتیی لە جیهانەوە بەدەستییەوە دەناڵێنن، هاتنی وەرزی بەهار و وەرزی پایز…

The post لەو کەسانەیت هەستیاریی وەرزیت هەیە؟ پەیڕەوی ئەم ئامۆژگاریانە بکە appeared first on Esta Media Network.