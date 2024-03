2024-03-24 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی مامۆستا و فەرمانبەرانی ناڕازی پاڵپشتیی بڕیارەكانی دادگای فیدراڵی تایبەت بە بنەجێكردنی مووچە دەكات و بە زۆرەملێ سەپاندنی…

The post مامۆستا و فەرمانبەران (هەژماری من) رەتدەكەنەوە appeared first on Esta Media Network.