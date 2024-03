2024-03-24 12:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی بانكی ناوەندیی عێراق رایدەگەیەنێت، هەوڵی جددی دەدەن بۆ كەمكردنەوەی جیاوازیی نرخی دۆلار لەنێوان رەسمی و بازاڕدا. عەممار…

The post بانكی ناوەندی: جیاوازیی نێوان نرخی رەسمیی دۆلار لەگەڵ بازاڕدا كەمدەكەینەوە appeared first on Esta Media Network.