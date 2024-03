2024-03-24 12:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتیی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی و کارەبای رۆژئاوا بایکۆتی کاریان راگەیاند. سیروان محەمەد، وتەبێژی کارەبای سلێمانی، بە تۆڕی…

