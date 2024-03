2024-03-24 14:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریارى یەک ساڵ لێخۆشبوون لە کرێى ساڵانە و 6 مانگ رسوماتی خاشاکى دووکاندارانی بازاڕی لەنگەی شاری هەولێر پەسەندکرا،…

