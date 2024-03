2024-03-24 23:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی كوردستان ئاگاداری سەرجەم كۆمپانیاكانی گواستنەوەی كەلوپەل لە هەرێمی كوردستان دەكاتەوە هەر كۆمپانیایەك…

The post راگەیەندراوێك لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەوە appeared first on Esta Media Network.