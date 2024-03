2024-03-25 12:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی یەكێتی بەشێك لە ناوەرۆكی كۆبوونەوەكەیان لەگەڵ سودانی و وادەی ناردنی مووچەی هێزە ئەمنییەكانیش لە بەغدادەوە ئاشكرادەكات. نەرمین…

The post پەرلەمانتارێك كاتی ناردنی مووچەی پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەكان لە بەغدادەوە ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.