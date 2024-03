2024-03-25 12:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بایكۆتكردنی دەوامی فەرمانگەكان درێژەی هەیە و ئەمڕۆ ژمارەیەك لە خوێندنگەكانیشی گرتەوە. بەهۆی دەستبەسەرداگرتن و دابەشنەكردنی مووچەكانیان لە دوێنێوە…

