2024-03-25 15:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەزای دوکان رایگەیاند، بەهۆی گۆڕانی رەنگی ئاوی دەریاچەی دوکان بەردانەوەی ئاو بۆ هاوڵاتییان راگیراوە. سیروان لالە سەرحەد…

