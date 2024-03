2024-03-25 15:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە سەنگاپور رایگەیاند، بەهۆی تێوەگلانی لە گەندەڵییەکی ئابڕووبەرانەوە هەشت تۆمەتی دیکە لە دژی سوبرامانیام ئیسواران،…

The post بە تۆمەتی بردنی 14.77 هەزار دۆلار 35 تۆمەت ئاڕاستەی وەزیرێکی سەنگاپور دەکرێت appeared first on Esta Media Network.