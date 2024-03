2024-03-25 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم رایدەگەیەنێت، كار بۆ نەهێشتنی پشێووی و دابینكردنی ئارامی دەكات. سەرچاوەیەك لە دەزگای ئاسایشی هەرێم، رایگەیاند،…

