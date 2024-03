2024-03-25 19:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی: حکومەتی هەرێم بە دابەشنەکردنی مووچە بۆمبێکی ئابوری خستووەتە هەر ماڵێکی کوردستانەوە هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت،…

