2024-03-25 23:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رایدەگەیەنێت، ئەو ئۆتۆمبێلەی کاغەز و کلێنکسی لە شەقام بڵاوکردەوە دەستی بەسەرداگیرا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر، لە…

