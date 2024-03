2024-03-26 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئامارێکی رەسمی ئەو وڵاتە دەریخستووە، ژمارەی ئەو کەسانەی لە ئیتاڵیا لە هەژاریدا دەژین لە ساڵی 2023 بەرزبووەتەوە بۆ…

The post ئامارێکی رەسمی: نزیکەی 10٪ی دانیشتووانی ئیتاڵیا زۆر هەژارن appeared first on Esta Media Network.