2024-03-26 12:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرەبەیانی سێشەممە پردی فرانسیس سکۆت کی لە شاری بالتیمۆری ئەمریکا بەهۆی پێداکێشانی لەلایەن کەشتییەکی بارهەڵگرەوە رووخا. دەسەڵاتدارانی ویلایەتی…

