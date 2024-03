2024-03-26 13:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەکانی هەرێم رایگەیاند، شەپۆلی ئەم دوایییەی بارانبارین و لافاو، کاریگەری باشی هەبووە لەسەر بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی…

The post بەڕێوەبەری بەنداوەکانی هەرێم: بەنداوەکانی دەربەندیخان و دهۆک لە پڕبوون نزیکن appeared first on Esta Media Network.