2024-03-26 13:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ده‌سته‌ی ده‌ستپاكی عێراق بڵاویکردەوە، بە تۆمەتی بەفیڕۆدانی سامانی گشتیی پێنج کارمەندی بەڕێوەبەرایەتیی دابەشکردنی کارەبای کەرکوک دەستگیرکران. دەستەی دەستپاکی…

