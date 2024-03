2024-03-26 14:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی کاکاو لە جیهاندا بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینی و تەنها لە یەک رۆژدا نرخی تۆنێک کاکاو 700 دۆلاری چووەتە…

The post ئاژانسی بلومبێرگ: نرخی کاکاو لە نرخی مس گرانتر بووە appeared first on Esta Media Network.