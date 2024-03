2024-03-26 21:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەژماری من لە پێنج بانكی ئەهلی پێكهاتووە كە ئەگەری هەیە رۆژێك ئەو بانكانە…

The post پەرلەمانتارێك لەبارەی پرۆژەی هەژماری من زانیاریی نوێ ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.