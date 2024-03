2024-03-26 21:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاروان یاروەیس، رایدەگەیەنێت، لە ئەنجومەنی نوێنەران بە وەفدی “هەژماری من” مان وت پرۆژەکەتان دوو کێشەی گەورەی هەیە و…

The post کاروان یاروەیس: بە نیشتمانیکردنی مووچە لە رێگای بانکە فیدراڵییەکانەوە دەبێت appeared first on Esta Media Network.