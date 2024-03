2024-03-26 22:45:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ستران عەبدوڵا ئەندامی سەركردایەتیی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان دەڵێت، “خوا دەكا ناكرێینە شەریك لە شكستەكانتان، خوادەكا لە تۆماری هەڵسەنگاندنی…

