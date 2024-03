2024-03-26 22:45:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، شەش نمرە بەو خوێندكارانە دەدرێت كە بەشداریی لە تاقیكردنەوەی دەرەكی قۆناغی 12ی ئامادەییدا دەكەن.…

The post لە بەرژەوەندیی خوێندكاران بڕیاردرا appeared first on Esta Media Network.