2024-03-27 13:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی هەرێم بڵاویکردەوە، سبەینێ پێنجشەممە دوا وادەیە بۆ تۆمارکردنی ناوی کاندیدان و لیست و هاوپەیمانێتییەکان بۆ…

