2024-03-27 15:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەک بەو دەرئەنجامە گەیشتووە، ئەو کەسانەی هەفتانە دوو تا سێ جار وەرزش ئەنجامدەدەن، کەمتر توشی ئەو دۆخە دەبن…

The post گۆڕانکارییەکی سادە لە ژیانی رۆژانە دەتوانێت کێشەی خەو چارەسەربکات appeared first on Esta Media Network.