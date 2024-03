2024-03-27 17:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی میسر لە کۆبوونەوەیەکدا رەشنووسی بودجەی ساڵی دارایی 2024 – 2025ی پەسەندکرد و بڕیارە پێش کۆتایی…

The post ئەنجومەنی وەزیرانی میسر بودجەی ئەمساڵی بە زیاتر لە 135 ملیار دۆلار پەسەندکرد appeared first on Esta Media Network.