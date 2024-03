شاڵۆمێی رۆڵی بۆب دیلان دەگێڕێت

2024-03-27 23:00:04 - سەرچاوە: کەناڵ8

واچاوەڕوان دەکرێت، تیمسێی شاڵۆمێی ئەکتەر، رۆڵی ئەفسانەی موزیکی رۆک، بۆب دیلان ببینێت، لە فیلمی "A Complete Unknown"، کە ئێستا لە نیویۆرک وێنە دەگیرێت. بەگوێرەی هەواڵێکی ماڵپەڕی "الجزیرة"، دوێنێ، 26ی ئازاری 2023 رایانگەیاندووە بەرهەمهێنەرانی فیلمی " A Complete Unknown "، سەرقاڵی وێنەگرتنی ئەو فیلمەن کە باس لە ژیاننامەی بۆب دیلان دەکات. ئەو فیلمە کە جیمس مانگۆڵد دەرهێنانی بۆدەکات، سەرەتاکانی دەستپێکی ئەو هونەرمەندە بەناوبانگە دەهێنێتەوە یادی بینەرەکانیی، بە گۆرانییەکانی "Blowin’ in the Wind"، " The Times They Are A-Changin’" لە نیویۆرک، تا دەگاتە ئاهەنگە موزیکییەکەی بە گیتارە کارەباییەکەی لە ساڵی 1965 لە فێستیڤاڵی نیوبۆرت فۆرک. بەشێک لەو فیلمە نوێیانەی کە مانگۆلد، دەرهێنانی