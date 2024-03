2024-03-28 10:01:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی قەزای رانیە بڵاویکردەوە، لە میانەی سەردانی لیژنەکەیان بۆ چەند گۆشت فرۆشێک لە دوێنێ چوارشەممەدا، لە…

The post لە قەزای رانیە دەست بەسەر 150 کیلۆ گۆشتدا گیرا کە شیاوی خواردن نەبوون appeared first on Esta Media Network.