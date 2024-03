2024-03-28 10:01:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە وەزارەتی دارایی هەرێم ئەمڕۆ لیستی دابەشكردنی مووچەی مانگی شوبات بڵاوبكاتەوە و دەستكردن بە دابەشكردنیشی دەكەوێتە سەرەتای هەفتەی…

The post ئەمڕۆ لیستی مووچەی مانگی شوبات بڵاودەكرێتەوە appeared first on Esta Media Network.