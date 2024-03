2024-03-28 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ پێنجشەممە هەڵمەتی پاککردنەوەی بەنداوی دەربەندیخان لەو خۆڵ و خاشاکەی لەسەر ئاوەکە کۆبووەتەوە دەستیپێکرد. بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوی دەربەندخان بڵاویکردەوە،…

The post هەڵمەتی پاککردنەوەی بەنداوی دەربەندیخان دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.