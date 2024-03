2024-03-28 22:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم رایدەگەیەنێت، سەبارەت بە رێكارەكانی دابەشكردنی زەوی كۆدەبینەوە و داشكاندن بە رێژەی 20% تاوەکو…

The post وەزارەتی شارەوانیی هەرێم: هەفتەی داهاتوو سەبارەت بە رێكارەكانی دابەشكردنی زەوی كۆدەبینەوە appeared first on Esta Media Network.