2024-03-29 13:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەتوان عەتوانی، سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، دابینکردنی مووچە لە بودجەی ساڵی 2024 دا زامنکراوە و هیچ…

The post سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق لە بارەی مووچەوە دڵنیایی دەداتە مووچەخۆران appeared first on Esta Media Network.