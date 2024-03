2024-03-29 14:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەتیف نێروەیی، لێپرسراوی بۆردی راگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، “سەردانەکەی سەرۆک بافڵ بۆ روسیا سەردانێکی گرنگ و کۆبوونەوە…

The post لەتیف نێروەیی: سەردانەکەی سەرۆک بافڵ بۆ مۆسکۆ پەیامێکی گرنگ بوو appeared first on Esta Media Network.