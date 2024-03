2024-03-29 20:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە میانەی بانگهێشتکردنی کۆمەڵێك کەسایەتیی موسڵمانی وڵاتەکەی بۆ بەربانگکردنەوە لە کۆشکی سەرۆکایەتیی سکۆتلەندا بانگی موسڵمانان خوێندرا. هەمزە یوسف…

The post بۆ یەکەمجار لە کۆشکی سەرۆکایەتیی سکۆتلەندا دەنگی بانگ بیسترا appeared first on Esta Media Network.