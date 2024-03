2024-03-29 22:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی دەرکەوت شیاوی خواردن نین، بڕێکی زۆر خورما لە پارێزگای هەڵەبجە لەناوبرا. قائیمقامیەتی هەڵەبجە بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ ئاگادارکراینەوە…

