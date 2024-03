2024-03-30 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسانی باڵای ئەمریکا و تورکیا رایانگەیاندووە، بڕیار وایە جۆ بایدن، سەرۆکی ئەمریکا پێشوازی لە هاوتا تورکییەکەی بکات لە…

The post ئەردۆگان دەچێتە ئەمریکا و لەگەڵ بایدن کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.