2024-03-30 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گۆڕانی ئاووهەوا شەپۆلی گەورەی گەرما دروستدەكات كە بە شێنەیی بە جیهاندا بڵاودەبێتەوە و كاریگەری لەسەر ژمارەیەكی زۆری خەڵك…

The post زانایان لە بارەی گەرماوە: ئەوەی بەسەر مرۆڤدا دێت وەك فڕن دەبێت appeared first on Esta Media Network.