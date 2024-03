2024-03-30 13:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژکاری دارایی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەڵێت، “رێکارەکانی تەواوکردنی پڕۆژەیاسای بودجەی 2024 تەنها ئەوەندەی ماوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بنێردرێت…

The post خەرجی وەبەرهێنان بۆ پڕۆژەی نوێ لە بابەتە گرنگەکانی ناو پڕۆژەیاسای بودجەی 2024 دەبێت appeared first on Esta Media Network.