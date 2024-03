2024-03-30 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تۆمەتبارکردنی بە هەبوونی ژمارەیەک کاتژمێری رۆلێکس پۆلیسی پیرۆ هەڵیکوتایە سەر ماڵی سەرۆکی وڵاتەکە. ئەمڕۆ شەممە پۆلیسی پیرۆ…

