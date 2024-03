2024-03-30 20:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە سبەینێوە دابەشکردنی ئاو لە گەڕەکەکانی سلێمانی دەستپێدەکاتەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانیدا هاتووە،…

