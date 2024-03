2024-03-30 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی دەسپاكیی هەرێم رایدەگەیەنێت، قەیرانی دارایی هۆكاری سەرەكییە بۆ ئەوەی جۆرەكانی گەندەڵی جارێكی دیكە لە كوردستان زیادبكاتەوە…

