2024-03-30 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە لە 50 ویلایەت پێکهاتووە، یەکێکە لە پێکهێنەرە سەرەکییەکانی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ)، بەڵام یەکێک…

The post ویلایەتێکی ئەمریکا بەشێک نییە لە ناتۆ appeared first on Esta Media Network.