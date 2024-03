2024-03-31 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی دەستگیرکردنی کەسێکی بە رەگەز عەرەبی راگەیاند کە هەستاوە بە ساختەکردنی گرێبەستی یەکەی نیشتەجێبوون. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی سلێمانی…

The post بە تۆمەتی ساختەکردنی گرێبەستی یەکەی نیشتەجێبوون کەسێک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.