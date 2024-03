2024-03-31 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی دوێنێ شەممە مووچەکانیان وەرگرت، ئەمڕۆ کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی بایکۆتیان شکاند. بەختیار محەمەد لێپرسراوی راگەیاندنی هاتوچۆی…

