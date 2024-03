2024-03-31 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سۆران بڵاویکردەوە، رووداوەکە لە جۆری پێکدادان بووە لەنێوان ئۆتۆمبێلێکی جۆری کیا سۆرینتۆ و ئۆتۆمبێلێکی جۆری نیسان…

The post لە رووداوێکی سەختی هاتوچۆدا لە جووتسایدی سۆران 10 کەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.